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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المنيا تزيل 117 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:40 م
حالة تعد
حالة تعد
المنيا ـ على حسين
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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن جميع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، مستمرة في تنفيذ إزالة كل أشكال التعديات على الأرضي الزراعية وأملاك الدولة، وإيقاف أعمال المباني دون ترخيص والمخالفة لقانون 119 لسنة 2008، وإزالة التعديات على أملاك الدولة بصفة الزراعة دون الحصول على رخصة تقنين لتلك الأراضي، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أعلن المحافظ أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت في إزالة 117 حالة منها 31 حالة تعد بالبناء المخالف لأحكام قانون 119 لسنه 2008 على مساحة 4115 مترا مربعا، 54 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 5774 مترا مربعا، 26 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك دولة على مساحة 3257 مترا مربعا، 6 حالات تعد بالزراعة على أملاك دولة على مساحة 158 فدانا، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، حتى أمس الأحد 755 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 2463 فدانًا و4 قراريط و17 سهما، 832 حالة إزالات مباني بمساحة 92426 مترا مربعا.

كلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف تنفيذ عمليات الإزالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الأزمة.
المنيا تزيل 117 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة
المنيا تزيل 117 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة
المنيا تزيل 117 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة
المنيا تزيل 117 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

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