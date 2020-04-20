«قناة السويس» توضح خطتها الأخيرة بعد قرارات المجلس الأعلى للجامعات

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، على الانتهاء من رفع أكثر من ٩٣٪ من المقررات الإلكترونية عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، حيث أجرى رفع 1907 مقرر لمرحلة البكالوريوس و1117 مقرر للدراسات العليا.وأضافت هجرس، أنه يتم عمل تقرير يومي عن سير عملية التعليم عن بعد، وذلك تماشيًا مع خطة الجامعة للدراسة بمنظومة التعليم عن بعد، كما يتم التواصل المباشر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بنسبة تفاعل تصل الي ٨٠٪ بالإضافة إلى العمل على رصد أي معوقات تعطل عمل منظومة التعليم من بعد، وحلها بشكل سريع وفعال من أجل تلقي الطلاب عملية تعليمية جيدة.جاء ذلك أثناء اجتماعها بمجلس العمداء الطارئ بالجامعة عبر الفيديو كونفرنس، بمشاركة الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة وعمداء كليات الجامعة.وذلك لمناقشة آليات تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات والتي أعلنها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم السبت الموافق ١٩ أبريل.وتابعت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة، اجتماعها بوضع مجموعة من الخطوط العامة التي سيتم العمل من خلالها وهي نهاية المحاضرات بمنظومة التعليم عن بعد يوم الخميس الموافق ٣٠ ابريل ٢٠٢٠، على أن يتم تقييم الطلاب فى سنوات النقل من خلال تقديم مشروع بحثى للطلاب ويتم اعلان تفاصيل معايير البحوث بحد أقصى يوم ٧ مايو ٢٠٢٠.ويقوم كل أستاذ مقرر باختيار مشروعات بحثية ويتم عرض موضوعات أبحاث مقررات الفرقة على الطلاب ويختار منها الطالب المشروع البحثي لكل مقرر، على أن يبدأ تسليم الأبحاث ٣١ مايو ٢٠٢٠ ولمدة اسبوع ينتهى في ٧ يونيه ٢٠٢٠.أما بالنسبة للامتحانات العملية بالكليات التي بها جانب عملي فأشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه يتم تأجيل الامتحانات العملية إلى ما بعد تعليق الدراسة ولا تضاف درجاتها للطالب ويعطى فرصة للطلاب لاستكمال أجزاء التدريب العملى قبل عقد الامتحانات العملية.وعن السنوات النهائية أضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه سيتم تأجيل الامتحانات لحين انهاء فترة تعليق الدراسة، ويتم إعداد جدول لكل كلية على أن يعطى فرصة أسبوعان من نهاية تعليق الدراسة للمراجعات للطلاب يبدأ بعدها الامتحانات.