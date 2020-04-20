حملات لتطهير وتعقيم قرى المنيا لمواجهة كورونا (صور)

واصلت مراكز محافظة المنيا، تنفيذ الحملات المكبرة لرش وتطهير المنشآت والمباني والشوارع والميادين، بناء على الخطة التي وضعتها المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.من جانبه أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة في أنحاء لمحافظة، بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والجهات المعنية والمختصين في تنفيذ تلك الأعمال، مع استمرار تنفيذ الحملات التوعوية للمواطنين من خطر الفيروس بجميع أنحاء المحافظة وكيفية الوقاية منها وطرق انتشارها وكيفية مقاومتها.ونفذت المراكز والمدن، عددا من الحملات، حيث نفذ مركز أبوقرقاص أعمال تطهير وتعقيم بقرية منهري بالكامل وجميع الشوارع، بمشاركة وحدة الترصد بالإدارة الصحية، كما يجرى بالتزامن مع تلك الحملات حملات للنظافة ورفع المخلفات وتنفيذ أعمال الإنارة، وفض جميع التجمعات المخالفة لقرار مجلس الوزراء.