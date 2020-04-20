وزير صحة بولندا ينصح بتأجيل انتخابات الرئاسة عامين بسبب كورونا

ذكر وزير الصحة البولندي، لوكاش شوموفسكي، اليوم الإثنين، أنه يجب تأجيل الانتخابات الرئاسية عامين بسبب جائحة فيروس كورونا "كوفيد- 19".ووسط نقاشات حادة في بولندا بشأن موعد الانتخابات، قال شوموفسكي، لمحطة هيئة الإذاعة والتليفزيون العامة "ترويكا"، إن هذه أهم توصياته.ومن المقرر انتخاب رئيس جديد في بولندا في العاشر من مايو.وفي مناقشة اليوم الإثنين، عبر محطة "توك. إف إم" الإذاعية، دعا بوريس بودكا، رئيس الائتلاف المدني، أكبر تحالف معارضة، الحكومة إلى إعلان حالة طوارئ جراء كارثة طبيعية وبالتالي تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة عام.وسجلت بولندا 9453 حالة إصابة بفيروس كورونا، و362 حالة وفاة على صلة بالفيروس، حسب وزارة الصحة.