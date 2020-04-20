هونج كونج: عدم تسجيل إصابات كورونا للمرة الأولى منذ 45 يومًا

أعلنت السلطات في هونج كونج، اليوم الإثنين، عدم تسجيل أي حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك للمرة الأولى منذ 45 يوما، مع استمرار المخاوف من خطر الحالات المصابة العائدة من الخارج.ووفقا لما أفادت صحيفة "ساوث شاينا مورننج بوست" عبر موقعها الإلكتروني، فقد قررت وزارة الصحة عدم عقد مؤتمرها الصحفي اليومي بشأن التطورات المتعلقة بتفشي (كوفيد-19)، بسبب عدم وجود حالات جديدة.وسجّلت هونج كونج أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد على أرضها في 23 يناير. وكان الخامس من مارس الماضي آخر يوم لم تُسجّل فيه حالات إصابة جديدة.