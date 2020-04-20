محافظ بورسعيد: سجلنا صفر حالات إيجابية لـ«كورونا» فى يومين (فيديو)

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن هناك التزامًا من المواطنين بالمحافظة، وهو الأمر الذي جعلها تصبح نموذجًا لباقي المحافظات في الالتزام والتعاون بين المواطنين والجهات الأمنية لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنه منذ الصباح الباكر الشوارع خالية والمواطنون كلهم ملتزمون بالتعليمات.ووجه محافظ بورسعيد، في لقاء خاص ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، الشكر للمواطنين جميعًا على التزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن كل إجراءات الحكومة تكون لحماية وحفظ أمن وصحة المواطن.وتابع أن هناك أكثر من 22 مشروعًا قوميًا يعمل في شرق بورسعيد، منوهًا إلى أن أكبر مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج كاوتش السيارات جرى بالأمس التشغيل التجريبي الخاص به لأول مرة، موضحًا أن العمال والمواطنين ملتزمون بالإجراءات الاحترازية.وأوضح أن جيش مصر الأبيض يحارب في المستشفيات ويتصدى لفيروس كورونا، مؤكدًا أن هناك 3 حالات تعاف بين مصابي فيروس كورونا اليوم الإثنين بمحافظة بورسعيد، لافتًا إلى أن هناك انخفاضًا في حالات المصابين بكورونا منذ بداية الأسبوع الجاري.ولفت إلى أنه تم تسجيل صفر حالات إيجابية للفيروس في يومين، مؤكدًا أنه تم إجراء التحاليل لأكثر من 51 حالة اشتباه وكانت النتيجة صفر حالات إيجابية لفيروس كورونا في يومين متتاليين.