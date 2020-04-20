«واحد غيرى يشبهني تمامًا».. ديوان جديد لـ طه شلبي

اتجه عدد من الكُتّاب والنقاد والشعراء، خلال فترة العزل بسبب فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم، إلى القراءة والكتابة لتخفيف حدة العزل والاستفادة من مدة البقاء في المنزل.من جهته، قال الكاتب والقاص محمد طه شلبي، أستغل فترة العزل المنزلي في استئناف روايتي التي شرعت فيها منذ ثلاث سنوات " المساكن" والتي كنت أسميها أيضا" كسر خوف" وتوقفت عنها بسبب زحمة الحياة ومشاغلها الكثيرة.وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" وأقضي عزلتي أيضا في كتابة مجموعة شعرية بعنوان" آخر عود في الحصيرة" ومجموعة شعرية أخري" واحد غيرى يشبهني تمامًا".وتابع"شلبي": أن هذا المرض الذي اجتاح العالم نبهني إلى ضرورة ترك مساحة دائمة في زحمة العمل من أجل مشروع الكتابة خاصتي.