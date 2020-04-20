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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توزيع 4000 كرتونة مواد غذائية على العمالة غير المنتظمة فى سوهاج

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:26 م
كرتونة مواد غذائية
كرتونة مواد غذائية
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
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استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قافلة صندوق تحيا مصر، محملة بـ4000 كرتونة من المواد الغذائية واللحوم، والخضروات، تتضمن 5 أطنان لحوم، و20 طن بطاطس سيتم توزيعها على 35 من الجمعيات الأهلية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك دعمًا من الصندوق لتوزيعها على أسر العمالة غير المنتظمة.

كما شهد استقبال القافلة الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، ومحمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ومحمود رشدي، منسق صندوق تحيا مصر بالمحافظة، وعلي مبارك رئيس جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل.

وأكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اهتمام الدولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ووزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي بإطلاق المبادرات الوطنية المختلفة لدعم العمالة غير المنتظمة، وحرص المحافظة أيضًا على دعم المبادرات المجتمعية لدعم الفئات التي تأثرت بتداعيات فيروس كورونا المستجد.
توزيع 4000 كرتونة مواد غذائية على العمالة غير المنتظمة فى سوهاج
توزيع 4000 كرتونة مواد غذائية على العمالة غير المنتظمة فى سوهاج
توزيع 4000 كرتونة مواد غذائية على العمالة غير المنتظمة فى سوهاج
توزيع 4000 كرتونة مواد غذائية على العمالة غير المنتظمة فى سوهاج
توزيع 4000 كرتونة مواد غذائية على العمالة غير المنتظمة فى سوهاج
توزيع 4000 كرتونة مواد غذائية على العمالة غير المنتظمة فى سوهاج

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