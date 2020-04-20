غدًا.. مصر للطيران تسير رحلة استثنائية للرياض

أعلنت الشركة الوطنية، مصر للطيران، تسيير رحلة استثنائية، غدًا الثلاثاء، من القاهرة إلى الرياض، والعودة من الرياض إلى مرسى علم في تمام الـ8.30 صباحًا.ومن المقرر أن يتم توقيع الكشف الطبى على جميع العائدين والتأكد من سلامتهم الصحية، وكذلك استعداد مجموعات المتخصصين بالمطار لتعقيم جميع حقائبهم، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لعودتهم بسلام.وكانت وزارة الطيران المدني، بالتعاون مع وزارتي الهجرة والخارجية المصرية، سيرت عدة رحلات جوية استثنائية إلى عدد من المدن لعودة المصريين العالقين هناك، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.وكانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.