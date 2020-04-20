العثور على جثة طفل غرق بحوض زراعى فى المنيا

عثر أهالي قرية برطباط، التابعة لمركز مغاغة، شمال محافظة المنيا،على جثة طفل غريق بأحد الأحواض المخصصة للزراعة بالقرية، وتم إخطار أجهزة الأمن ونقل الجثة لمشرحة مستشفى مغاغة العام، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ يفيد العثور على جثة طفل يدعى "م. ع" يبلغ من العمر 15 عامًا.كشفت التحريات الأولية، عن أن الطفل غرق أثناء نزوله للاستحمام بحوض مخصص للزراعات، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أن سبب الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق.حرر عن الواقعة المحضر اللازم وجرى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.