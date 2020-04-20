مازن حلمى: استعد لصدور ديوانى الأول فى فترة عزلتى

اتجه عدد من الكُتّاب والنقاد والشعراء، خلال فترة العزل بسبب فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم، إلى القراءة والكتابة لتخفيف حدة العزل والاستفادة من مدة البقاء في المنزل.من جهته، قال الشاعر والقاص مازن حلمي، يحتاج الكاتب إلى التفرغ الكامل، حتى يتسنى له العمل على مشروعه الأدبى، وهذا ما نفتقده بشدة فى عالمنا العربى، فالكاتب العربى مهدور يومه بين العمل ومسئوليات البيت، وعليه أن يبدع فى هذه الأجواء الضاغطة.وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" استغل فترة العزل المنزلي في قراءة مجموعة دواوين لشعراء شباب، كما أعدت قراءة شعراء دائمًا أرجع لهم كالماغوط، وسركون بولص، ورامبو، وكفافى، وصلاح عبد الصبور، وأمل دنقل منوهًا إلي أنه يستعد لصدور ديوانع الشعري الجديد.وأشار إلي أنه يشاهد مجموعة من الأفلام الكلاسيكية، ومتابعة ما يجري علي الساحة جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لافتة إلي أنه يقوم بقراءة مجموعة من الكتب التي جسدت حقبة الأوبئة، خلال الفترات الماضية، مثل"الحب في زمن الكوليرا" و"الطاعون".