«القومي» يشيد بتخصيص 14% من موازنة الدولة لدعم المرأة

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بإعلان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تخصيص 14% من الموازنة العامة للدولة لدعم المرأة، وذلك من خلال التقرير الصادر من الوزارة عن الملامح الأساسية للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي بمحاورها الثلاثة الحماية الاجتماعية، الرعاية الصحية، التشغيل.وأكدت الدكتورة مايا مرسى، في بيان أصدرته اليوم، أن هذا الأمر يؤكد حرص الوزارة على دعم وتمكين المرأة المصرية، تنفيذًا لسياسات الدولة فى ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي التى تؤمن بأهمية دور المرأة فى المجتمع، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ التى أقرها السيد رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة.وأشارت إلى أن تطبيق الدولة لهذة الموازنات يسهم فى تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين والاستفادة من البرامج الممولة من الموازنة العامة للدولة.يذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أصدرت تقريرًا عن الملامح الأساسية للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي بمحاورها الثلاثة الحماية الاجتماعية، الرعاية الصحية، التشغيل وأوضحت أن 14% من الموازنة العامة للدولة موجه بشكل مباشر لقضايا المرأة.