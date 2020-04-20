قرينة الرئيس: «شم النسيم» يعكس حب المصريين للحياة

قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، إن احتفالات اليوم بعيد شم النسيم ترمز بطقوسها الرائعة إلى أسمى المعانى الإنسانية، المتمثلة فى البهجة والتسامح والتضامن الإنسانى.وأضافت قرينة الرئيس، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن احتفالات شم النسيم تعكس محبة الشعب المصرى للحياة التى ورثها عن أجداده القدماء بحضارتهم العريقة، مضيفة: "كل عام وأنتم بخير".