رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 أبريل 2020 الموافق 27 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الوفد» يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:33 م
بهاء الدين أبو شقة
بهاء الدين أبو شقة
إسلام نصير
طباعة
تقدم حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، بخالص التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وإلى الأخوة الأقباط وجموع الشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد، وأعياد الربيع.

وقال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، ونائب رئيس الحزب، إن الوفد يتقدم بخالص التهنئة، إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد، وجموع الشعب المصري بمناسبة أعياد الربيع.

وأوضح الهضيبي، في بيان له، أن المصريين، مسلمين وأقباطا، يجمعهم نسيج وطني واحد، تتضافر فيه الجهود لعبور الأزمات التي تمر بها الدولة، مشيرا إلى أن جميع الأديان السماوية رسخت المبادئ السمحة التي تدعو للمحبة والسلام والخير بين الجميع، ونبذ العنف والتطرف وكره الآخر، مما دعم وحدة الشعب المصري وأصبح يدا واحدا في مواجهة الأزمات.

وأشار المتحدث الرسمي للوفد، إلى أن الشعب المصري ما زالت تجمعه آواصر طيبة تظهر في الشدائد، والهدف في النهاية هو حماية الدولة المصرية واستكمال خطوات بناء الدولة المصرية المدنية الحديثة، دون التفرقة بين الجنس أو الدين أو النوع، فالجميع يعمل تحت لواء الوطن.

وطالب جموع المصريين بضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية التي تتخذها الحكومة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتقليل فرص انتقال العدوى، بجانب دعم الدولة المصرية ومساندة مؤسساتها في هذا الأزمة، وجيشها الأبيض المنوط بمكافحة هذا الوباء وحماية صحة المواطنين والحفاظ على أرواحهم.

موضوعات متعلقة

ترامب: سيموت 60 ألف أمريكى بسبب كورونا

شوقى: امتحانات تجريبية لأولى ثانوى يومى 21 و22 أبريل

أول رد من أهلي جدة على خسارة «الأهلي» قضية السعيد في «فيفا»

القوى العاملة تنفى فتح التسجيل لمرحلة ثانية للعمالة غير المنتظمة

الصور

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

الأكثر قراءة

رسالة من دار الإفتاء لمن تأجل زواجهم بسبب «كورونا»

مستشار الرئيس: منحنى إصابات كورونا فى حدود المتوقع.. ونستخدم واحدا من أفضل برتوكولات العلاج فى العالم

متحدث الوزراء: لا مفر من استمرار الحظر فى رمضان

الصحة تحذر من تناول الأسماك المملحة: تضعف الجهاز المناعى

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

«روّاد حتى في النميمة».. تعرّف على صحافة «يُحكى أن» المصرية

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

«الغد» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

عمرو درويش يكتب: سيبقى كورونا مضحكاً .. حتى يصاب عزيزٌ عندكم

صبحي: ندرس إنشاء صندوق لدعم الرياضيين والعاملين

تردد قناة توم وجيري الجديد 2020 عبر الأقمار الصناعية

تردد قناة روتانا كوميدي 2020 .. أفلام و مسرحيات مضحكة

مقالات الرأي
د. منى حلمى
ذكرياتى مع يوسف إدريس من إلهام فيلم «لا وقت للحب»
مؤمن المحمدي
نقطة فى بحر
ماجد حبته
الهروب من مواجهة كورونا!
د. محمد أحمد داود
تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا
المزيد

الثقافة

«كايرو شو» تطلق مسابقة للمواهب «أون لاين» طوال شهر رمضان

لوحة «صحبة» للفنان أحمد ندا ضمن فعاليات «متحف فى بيتك»

صدور رواية «بلدة ترمس» للكاتب حجاج أدول

نسخة صوتية من رواية «الديوان الإسبرطى» الفائزة بالبوكر العربية