دمياط الجديدة: زيادة الأكمنة للتأكد من غلق الشواطئ والحدائق (صور)

تفقد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، صباح اليوم، عددا من الأكمنة والدوريات الأمنية بمدينة دمياط الجديدة، للتأكد من غلق جميع المنافذ المؤدية لمنطقة الشاطئ والحديقة المركزية وكل المناطق الخضراء، والتأكد من عدم دخول الزائرين للاحتفال بيوم شم النسيم على شاطئ المدينة، والتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٢٣) لسنة ٢٠٢٠م.وأضاف رئيس الجهاز استمرار ري الحدائق العامة وغمرها بالمياه، وكذا كل المسطحات الخضراء والجزر بالطرق والمحاور الرئيسية.وأكد رئيس الجهاز أن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ على صحة وسلامة سكان المدينة والمترددين عليها، لمنع التجمعات البشرية والتزاحم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "Covid-19".