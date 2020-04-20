استشارى: الفسيخ أخطر أنواع الأسماك المملحة (فيديو)

قال الدكتور عاطف فايد، استشاري التغذية بجامعة عين شمس، إن الأسماك المملحة والفسيخ أكلة غير آمنة نهائيًا، محذرًا من المبالغة في تناول تلك الأطعمة؛ لأن نسبة الأملاح العالية والصوديوم يترتب عليها أعراض فسيولوجية على المدى البعيد.وأضاف عاطف فايد، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، أن تناول الفسيخ والأسماك المملحة يؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وهشاشة العظام، مشيرًا إلى أن سلامة الغذاء وضمانة صعبة، حيث إن خطوات الصناعة لو فيها خطأ ستؤدي إلى مخاطر صحية.ونوه استشاري التغذية، بأن هناك أسماكا تملح فور صيدها، وهذه هي أأمن نوع من الأسماك، مؤكدًا أن صناعة الفسيخ تمر بمرحلة في منتهى الخطورة خلال تمليحه وهي مرحلة تركه عرضة في الشمس من غير تمليح، لكي يحدث انتفاخ في السمكة مما يزيد من نشاط البكتيريا، وقد تصل إلى حد التسمم، مؤكدًا أن الفسيخ هو أخطر أنواع الأسماك المملحة.وأشار إلى أن تعريض الرنجة مباشرة على النار لحين انفصال الجلد عن اللحم أخطر أنواع الطهي، لأنه يعمل على تركيز نسبة الملوحة في لحم السمكة، موضحًا أنه يجب التخلص من قشرة السمكة لأنها تحتوي على مواد مسرطنة.