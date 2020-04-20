عزل منزلين جديدين بسبب كورونا فى دمياط

قررت مديرية الصحة بدمياط، عزل منزلين جديدين في كل من مدينة عزبة البرج بدمياط وقرية الشيخ ضرغام التابعتين لمركز دمياط، بعد ظهور حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد.تم عزل المنزلين بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط ووضع حواجز حديدية، وغلق البوابات، والتنسيق مع جمعية خير دمياط ومديرية التضامن الاجتماعي لتوفير الأطعمة والمشروبات والدواء لقاطني العقارين.وأعلن الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بدمياط، تعافي عدد من الحالات الجديدة وخروجها متعافية، سواء من مستشفيات العزل أو من مركز التعليم المدني بدمياط الجديدة، حيث تحولت نتيجة التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية، مضيفا أن محافظة دمياط من أعلى المحافظات في نسبة التعافي على مستوى الجمهورية، حيث وصلت حالات التعافي حتى الآن تعافى ٦٣ حالة تعاف.وأضاف طلحة أن محافظة دمياط بدأت في الثبات من حيث أعداد الإصابات الجديدة بصورة يومية، وانخفضت أعداد المصابين عن سابقيها، خاصة في بؤر الإصابة.