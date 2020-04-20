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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أهالى برج العرب الجديدة والسادات يلتزمون بيوتهم فى شم النسيم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:26 م
برج العرب الجديدة
برج العرب الجديدة
علا العلاف
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تفقد المهندس عصام بدوي رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، كافة الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء بالمدينة برفقة العميد وسام فودة مندوب مديرية أمن الإسكندرية، والعقيد حازم عطية مأمور قسم شرطة برج العرب، وقيادات شرطة التعمير، تحت إشراف العقيد الدكتور أسامة الحوفي رئيس قطاع غرب الدلتا بشرطة التعمير، لمتابعة سير الحالة الأمنية بالمدينة.

وتابع رئيس الجهاز استمرار غمر المسطحات الخضراء والحدائق بالمياه، والاطمئنان على عدم وجود أي تجمعات للمواطنين حيث تمت إقامة كمائن ثابتة بجوار الحدائق وكذا دوريات متحركة داخل المدينة، وتلاحظ استجابة أهالي المدينة للتوجيهات الإرشادية السابقة بهذا الخصوص وتم التنبيه على كافة الإدارات المختصة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات الأمنية على مدار اليوم.

وفي نفس السياق، أكد المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة السادات على التزام جميع المواطنين بمدينة السادات بشكل كامل، بتنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بعدم النزول إلى الحدائق والمتنزهات فى يوم شم النسيم حرصا على سلامتهم وحفاظا على الصحة العامة للجميع وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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