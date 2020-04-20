بوتين يبحث الوضع الوبائي في روسيا

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، اجتماعًا عبر الفيديو مع مجموعة من علماء الفيروسات الروس لبحث الوضع الوبائي في البلاد.يأتي الاجتماع في وقت تجاوزت حصيلة الإصابات بكورونا في البلاد 47 ألف حالة، بينها 404 وفيات.وفرضت الحكومة الروسية منذ أواخر مارس الماضي إجراءات للعزل الذاتي تشمل قيودًا على حركة المواطنين وتأمين التباعد الاجتماعي، وذلك بهدف احتواء تفشي الوباء.