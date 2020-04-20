محافظ المنيا يتفقد الكورنيش ويشيد بالالتزام بحظر التجول (صور)

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، كورنيش النيل، بدءا من منطقة كدوان جنوبا حتى دماريس شمالا، وتابع التزام المواطنين بالتعليمات الخاصة بعدم النزول خلال أعياد شم النسيم، وذلك تنفيذًا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بتعليق كل الفعاليات التي تتطلب تجمعات من المواطنين، كإجراء استباقي ضمن الخطة الشاملة للمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأشاد المحافظ بالتزام المواطنين واتباعهم التعليمات، مؤكدًا أنها دليل على وعي أهالي المنيا وتقديرهم للظروف الحالية والأزمة التي يمر بها الوطن، ودعا المحافظ جميع المواطنين بمواصلة التزامهم بالبقاء في المنزل، وتنفيذ الإجراءات الصحية والوقائية، حرصًا على سلامتهم وأمنهم.وتابع المحافظ مع عدد من الأكمنة الأمنية الموجودة على كورنيش النيل استقرار الحالة العامة، حيث أشاد بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في متابعة تنفيذ التعليمات، وشدد على عدم السماح بمخالفة القرارات الصادرة، عن مجلس الوزراء.ووجه بالتعامل بكل حسم وقوة مع المخالفين لكل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز ومدن المحافظة، بتطبيق القرارات الصادرة بكل حزم بالتوازي مع تنفيذ أعمال الرش والتطهير لكل المنشآت والشوارع والميادين والأماكن العامة.