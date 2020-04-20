رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 أبريل 2020 الموافق 27 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يتفقد الكورنيش ويشيد بالالتزام بحظر التجول (صور)

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:18 م
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
المنيا ـ على حسين
طباعة
تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، كورنيش النيل، بدءا من منطقة كدوان جنوبا حتى دماريس شمالا، وتابع التزام المواطنين بالتعليمات الخاصة بعدم النزول خلال أعياد شم النسيم، وذلك تنفيذًا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بتعليق كل الفعاليات التي تتطلب تجمعات من المواطنين، كإجراء استباقي ضمن الخطة الشاملة للمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشاد المحافظ بالتزام المواطنين واتباعهم التعليمات، مؤكدًا أنها دليل على وعي أهالي المنيا وتقديرهم للظروف الحالية والأزمة التي يمر بها الوطن، ودعا المحافظ جميع المواطنين بمواصلة التزامهم بالبقاء في المنزل، وتنفيذ الإجراءات الصحية والوقائية، حرصًا على سلامتهم وأمنهم.

وتابع المحافظ مع عدد من الأكمنة الأمنية الموجودة على كورنيش النيل استقرار الحالة العامة، حيث أشاد بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في متابعة تنفيذ التعليمات، وشدد على عدم السماح بمخالفة القرارات الصادرة، عن مجلس الوزراء.

ووجه بالتعامل بكل حسم وقوة مع المخالفين لكل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز ومدن المحافظة، بتطبيق القرارات الصادرة بكل حزم بالتوازي مع تنفيذ أعمال الرش والتطهير لكل المنشآت والشوارع والميادين والأماكن العامة.
محافظ المنيا يتفقد الكورنيش ويشيد بالالتزام بحظر التجول (صور)
محافظ المنيا يتفقد الكورنيش ويشيد بالالتزام بحظر التجول (صور)
محافظ المنيا يتفقد الكورنيش ويشيد بالالتزام بحظر التجول (صور)
محافظ المنيا يتفقد الكورنيش ويشيد بالالتزام بحظر التجول (صور)
محافظ المنيا يتفقد الكورنيش ويشيد بالالتزام بحظر التجول (صور)
محافظ المنيا يتفقد الكورنيش ويشيد بالالتزام بحظر التجول (صور)
محافظ المنيا يتفقد الكورنيش ويشيد بالالتزام بحظر التجول (صور)
محافظ المنيا يتفقد الكورنيش ويشيد بالالتزام بحظر التجول (صور)
محافظ المنيا يتفقد الكورنيش ويشيد بالالتزام بحظر التجول (صور)
محافظ المنيا يتفقد الكورنيش ويشيد بالالتزام بحظر التجول (صور)
محافظ المنيا يتفقد الكورنيش ويشيد بالالتزام بحظر التجول (صور)
محافظ المنيا يتفقد الكورنيش ويشيد بالالتزام بحظر التجول (صور)
محافظ المنيا يتفقد الكورنيش ويشيد بالالتزام بحظر التجول (صور)
محافظ المنيا يتفقد الكورنيش ويشيد بالالتزام بحظر التجول (صور)
محافظ المنيا يتفقد الكورنيش ويشيد بالالتزام بحظر التجول (صور)
محافظ المنيا يتفقد الكورنيش ويشيد بالالتزام بحظر التجول (صور)
محافظ المنيا يتفقد الكورنيش ويشيد بالالتزام بحظر التجول (صور)
محافظ المنيا يتفقد الكورنيش ويشيد بالالتزام بحظر التجول (صور)
محافظ المنيا يتفقد الكورنيش ويشيد بالالتزام بحظر التجول (صور)
محافظ المنيا يتفقد الكورنيش ويشيد بالالتزام بحظر التجول (صور)
محافظ المنيا يتفقد الكورنيش ويشيد بالالتزام بحظر التجول (صور)
محافظ المنيا يتفقد الكورنيش ويشيد بالالتزام بحظر التجول (صور)
محافظ المنيا يتفقد الكورنيش ويشيد بالالتزام بحظر التجول (صور)
محافظ المنيا يتفقد الكورنيش ويشيد بالالتزام بحظر التجول (صور)
محافظ المنيا يتفقد الكورنيش ويشيد بالالتزام بحظر التجول (صور)
محافظ المنيا يتفقد الكورنيش ويشيد بالالتزام بحظر التجول (صور)
محافظ المنيا يتفقد الكورنيش ويشيد بالالتزام بحظر التجول (صور)
محافظ المنيا يتفقد الكورنيش ويشيد بالالتزام بحظر التجول (صور)
محافظ المنيا يتفقد الكورنيش ويشيد بالالتزام بحظر التجول (صور)
محافظ المنيا يتفقد الكورنيش ويشيد بالالتزام بحظر التجول (صور)

موضوعات متعلقة

التعليم العالي تعلن عن خطة الطوارئ والمستشفيات الجامعية خلال الأعياد

القوى العاملة تنفى فتح التسجيل لمرحلة ثانية للعمالة غير المنتظمة

شوقى: امتحانات تجريبية لأولى ثانوى يومى 21 و22 أبريل

تفاصيل توفير نظام للتقييم الإلكترونى لإنجاز الترقى عبر الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020

الصور

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

الأكثر قراءة

رسالة من دار الإفتاء لمن تأجل زواجهم بسبب «كورونا»

مستشار الرئيس: منحنى إصابات كورونا فى حدود المتوقع.. ونستخدم واحدا من أفضل برتوكولات العلاج فى العالم

متحدث الوزراء: لا مفر من استمرار الحظر فى رمضان

الصحة تحذر من تناول الأسماك المملحة: تضعف الجهاز المناعى

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

«روّاد حتى في النميمة».. تعرّف على صحافة «يُحكى أن» المصرية

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

«الغد» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

عمرو درويش يكتب: سيبقى كورونا مضحكاً .. حتى يصاب عزيزٌ عندكم

صبحي: ندرس إنشاء صندوق لدعم الرياضيين والعاملين

تردد قناة توم وجيري الجديد 2020 عبر الأقمار الصناعية

تردد قناة روتانا كوميدي 2020 .. أفلام و مسرحيات مضحكة

مقالات الرأي
د. منى حلمى
ذكرياتى مع يوسف إدريس من إلهام فيلم «لا وقت للحب»
مؤمن المحمدي
نقطة فى بحر
ماجد حبته
الهروب من مواجهة كورونا!
د. محمد أحمد داود
تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا
المزيد

الثقافة

«كايرو شو» تطلق مسابقة للمواهب «أون لاين» طوال شهر رمضان

لوحة «صحبة» للفنان أحمد ندا ضمن فعاليات «متحف فى بيتك»

صدور رواية «بلدة ترمس» للكاتب حجاج أدول

نسخة صوتية من رواية «الديوان الإسبرطى» الفائزة بالبوكر العربية