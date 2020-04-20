وزير إماراتي يبحث هاتفيا مع وزير الدفاع الإندونيسي علاقات التعاون العسكرية

بحث وزير الدولة لشئون الدفاع الاماراتي محمد بن أحمد البواردي، مع وزير الدفاع الإندونيسي فرابوو سوبيانتو هاتفيا، اليوم الإثنين، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في المجالات الدفاعية والعسكرية بما يحقق المصالح المشتركة.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين استعرضا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات جائحة فيروس "كورونا" والجهود المبذولة لاحتواء تداعياته على المستويات كافة.