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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير إماراتي يبحث هاتفيا مع وزير الدفاع الإندونيسي علاقات التعاون العسكرية

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:09 م
محمد بن أحمد البواردي
محمد بن أحمد البواردي
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بحث وزير الدولة لشئون الدفاع الاماراتي محمد بن أحمد البواردي، مع وزير الدفاع الإندونيسي فرابوو سوبيانتو هاتفيا، اليوم الإثنين، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في المجالات الدفاعية والعسكرية بما يحقق المصالح المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين استعرضا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات جائحة فيروس "كورونا" والجهود المبذولة لاحتواء تداعياته على المستويات كافة.

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