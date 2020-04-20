شوقى: أصحاب الأمراض المزمنة أكثر عرضة لمخاطر الفسيخ والرنجة

أكدت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة بكلية طب جامعة القاهرة، ونائب وزير الصحة والسكان سابقا، أن الأسرة المصرية تعودت على قضاء إجازة شم النسيم في الحدائق والمتنزهات، وتناول البيض الملون والأسماك المملحة، وهذا الطعام يشكل خطرا كبيرا، على مرضى ارتفاع ضغط الدم، والداء السكري، وأمراض القلب، مما يزيد من مضاعفات فيروس كورونا المستجد.وقالت شوقي إن عيد شم النسيم يأتي هذا العام في ظروف مختلفة تتطلب الالتزام التام بتوجيهات الدولة بحظر التجول؛ مطالبة الأسر المصرية بالبقاء في المنزل، وأن تمتنع عن الزيارات العائلية، وكذلك منع زيارات أصدقاء الأطفال بالمنزل.وشددت على أن تبادل الزيارات يعرض الأسرة بأكملها للإصابة بالفيروس، كما تشكل الأسماك المملحة عنصرا خطرا، يزيد من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويعرض حياة المواطنين للهلاك.وأضافت أن عدد الإصابة بكورونا المستجد، تجاوز 3 آلاف مصاب، والوفيات 239 حالة، وبذلك فإننا جميعا، يجب أن ننتبه إلى اقتراب الخطر من بيوتنا وأحبائنا، وبالتالي يجب أن نكون أكثر حرصًا، على اتباع كافة إرشادات الوقاية.وشرحت شوقي أن نسبة المصريين المصابين بارتفاع ضغط الدم تصل إلى 39%، بينما تصل نسبة المصابين بالداء السكري إلى 15%، ووفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية في 2019 فإن نفس المجموعة، بالإضافة إلى أن المدخنين هم الذين يصابون بأسوأ مضاعفات كوفيد 19.وأشارت إلى ارتفاع نسبة الوفيات بين مرضى كورونا، حيث تجاوزت 7.5%، وهي من أعلى نسب الوفيات بين المصابين بالفيروس في العالم، وذلك بسبب شيوع الأمراض المزمنة، ومنها ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والتدخين، والإصابة بالداء السكري بين المصريين.ودعت مرضى ارتفاع ضغط الدم إلى ضرورة قياس ضغط الدم صباحا، وانتظام تناول أدويتهم والامتناع عن الفسيخ والرنجة، لحين استقرار ضغط الدم، بالإضافة إلى تناول قدر قليل منهما.وطالبت الدكتورة مايسة شوقي المصريين بخفض استهلاك الملح في الطعام، وبعدم الإسراف في تناول الفسيخ والرنجة، ولخفض الملح في الرنجة، قالت شوقي أنه من الممكن وضعها في ماء مغلي لمدة 5 دقائق، موجهة مريض الداء السكري بضرورة انتظام الدواء، وعدم الإفراط في تناول الخبز، على أن يستبدل بالخضروات الطازجة أو المطهية أو المشوية، ومن هنا فإن إضافة الخضروات مثل الطماطم والخيار والبصل والجرجير والجزر إلى وجبة الفسيخ والرنجة، أمر له فوائد كثيرة؛ فالخضراوات تحتوي على الفيتامينات الداعمة لجهاز المناعة، والألياف التي تساعد على فقد الوزن، وضبط مستوى السكر في الدم.وأشارت إلى أننا يجب أن نتوخى الحذر، في الإكثار من تناول الخبز الأبيض، لأنه يرفع السكر في الدم بصورة كبيرة، وأن نستبدله بالخبز الأسمر، مع عدم تجاوز نصف رغيف خبز بلدي في الوجبة الواحدة، وبحد أقصى رغيف ونصف في اليوم.ونبهت إلى ضرورة الامتناع عن المياه الغازية "التي تحتوي على الصودا"، لأنها تساعد على احتباس الماء بالجسم ورفع ضغط الدم، وبالتالي يجب استبدالها بالماء والعصائر الطازجة غير المضاف إليها السكر أو الفاكهة الطازجة.وتوجهت مايسة شوقي بكل الشكر والامتنان للقوات المسلحة المصرية، والجيش الأبيض، الذي يتفانى في حماية المواطنين ومساعدتهم على الاستفادة من خطة الفحص والتشخيص، والحصول على الخدمة الطبية المتكاملة.كما طالبت المواطنين أن يكونوا علي قدر كبير من الذكاء في سلوكياتهم، وأن يضاعفوا من الالتزام بخطة التوعية الصحية التي تتبناها الدولة، لما في ذلك من الارتقاء بالصحة والوقاية من الأمراض.وأثنت على الخطة القوية، التي تنفذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي يشرف عليها رئيس الجمهورية بنفسه، ويسخر لها كل الطاقات والمتطلبات.وأضافت أن هذه الخطة قوية تستفيد من نجاحات الدول الأخرى، وتتسم بالمرونة وفقا للمتابعة الدقيقة للمؤشرات والخريطة الصحية، وتذكر كل مواطن بدوره في الالتزام لحماية نفسه وأسرته.وتقدمت مايسة شوقي، بالتهنئة للأخوة المسيحيين في عيد القيامة المجيد، متمنية لهم ولجموع المصريين قضاء إجازة عيد آمنة، نستمتع فيها ونلتزم بتوجيهات الحكومة، بشأن وباء كورونا المستجد.