لبنان تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالى إلى 677

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد إلى 677 حالة إصابة في عموم البلاد ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي تجريها المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة.وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان اليوم، أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 340 فحصا في عموم لبنان.