حملات ميدانية لمتابعة غلق الحدائق ومنع التجمعات بأسيوط

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط حملات متابعة ميدانية مستمرة لتنفيذ قرارات وقف جميع وسائل النقل العام وبين المحافظات، واستمرار الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات وجميع أماكن التجمعات وغلق المحال، اليوم الإثنين، الموافق أعياد الربيع وشم النسيم.وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمرور والمتابعة الميدانية لتنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع كل الجهات الأمنية وتنفيذ القانون، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة المواطنين.حيث ترأس نائب المحافظ حملات بحي شرق وغرب ومركز أسيوط وترأس السكرتير العام المهندس محمد عبد الجليل النجار حملات مراكز الجنوب، وترأس المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام المساعد حملة مكبرة بمراكز الشمال، ومركز ديروط اليوم بمشاركة حسام محمدين، رئيس المركز، للتأكد من استمرار غلق كل الحدائق والمتنزهات ومنع التجمعات وإيقاف جميع وسائل النقل الجماعي والعبارات النهرية وغلق المحال وفقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية في هذا الشأن.وكان محافظ أسيوط ناشد المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل ومنع التجمعات والالتزام بالقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات حفاظًا على صحتهم.وأشار إلى استمرار الغلق الكامل لأى حدائق عامة أو متنزهات وأى أماكن قد تشهد تجمعات، أو التي بها مراكب نيلية وكذا الميادين العامة التي بها مناطق خضراء ومنع الاحتفالات، وخاصة خلال أيام الاحتفال بعيد القيامة المجيد، ويوم شم النسيم، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنع أى محاولة لمخالفة القرارات المتخذة بالتعاون مع مديرية الأمن.