بفوانيس رمضان.. مستشفى الحجر بالدقهلية تودع 16 متعافى

‎أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في تصريحات صحفية له عن خروج 16 حاله مصابة بكورونا اليوم الإثنين، من المدينة الجامعية بالمنصورة وتمي الأمديد عقب شفائها.وأضاف مكى أن الفريق الطبى ودع المتعافين بفوانيس رمضان وهدايا تذكارية، معبرين عن فرحتهم العارمة بشفاء المرضى وعودتهم لذويهم.وأشار إلى أن باقى الحالات بمستشفى الحجر بتمى الأمديد والمدينة الجامعية يتلقون الرعاية الطبية الفائقة من أبطال الحجر الصحي وسيتوالى خروجهم تباعا ان شاء الله بعد إتمام شفائهم مقدما التحية والتقدير لكل من يشارك في هذا العمل العظيم من جموع القطاعات، بالإضافة لتقديم الشكر للفريق الطبى بالحجر الصحى على ما قدموه.