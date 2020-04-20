1142 وفاة بكورونا فى سويسرا

أعلنت وزارة الصحة العامة في سويسرا، اليوم الإثنين، عن أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابةبفيروس كورونا المستجد بلغ 1142 حالة، ارتفاعا من 1135 أمس الأحد.وأضافت الوزارة خلال بيان إعلامي لها، أن عدد الفحوص التي جاءت نتائجها إيجابية زاد أيضا إلى 27944 من 27740 أمس الأحد.وسمح تباطؤ ظهور إصابات جديدة بالفيروس للحكومة السويسرية بالبدء في تخفيف قيود العزل العام المفروضة منذ 27 أبريل.