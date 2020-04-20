باحثة فى علم المصريات: شم النسيم أقدم عيد شعبى فى مصر (فيديو)

قالت الدكتورة بسمة الصقار، الباحثة في علم المصريات، إن الإنسان موجود على الأرض من مليون عام، مشيرة إلى أن شم النسيم يعتبر العيد الوحيد في مصر الذي تثبت مرجعيته إلي أن المواطنين أصولهم مصرية، حيث إنه العيد الوحيد الذي نحتفل به بدون أي هوية أخرى إلا هويتنا المصرية.وأضافت بسمة الصقار، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "ten"، أن شم النسيم هو عيد قومي يحتفل به جميع أفراد الشعب، موضحة أنه موجود منذ 5000 عام بنفس الاحتفالات، حيث إن كلمة "شم" معناها فصل الصيف عند القدماء المصريين، وهو يعتبر أقدم عيد شعبي في مصر.وأشارت الباحثة في علم المصريات إلى أنه كان يوجد لكل عام ثلاثة فصول فقط، حيث إنهم كانوا يقسمون الفصول حسب الأنشطة التي يقومون بها، لافتة إلى أن القدماء المصريين كانوا يعتبرون أيام الربيع بداية الحياة، فبالتالي يتم الاحتفال به بكل المظاهر التي توضح ذلك.