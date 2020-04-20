انتشار أمني بالإسكندرية وغلق الطرق لمنع تجمعات المواطنين (صور)

أغلقت قوات الأمن بالإسكندرية، كافة الطرق المؤدية إلى كورنيش المدينة شرقا وغربا والشواطئ، كما أغلقت الحدائق العامة والمتنزهات، لمنع تواجد المواطنين أو الزائرين بتلك الأماكن في يوم شم النسيم، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.ووجه اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، بنشر قوات الأمن بالاشتراك مع رجال الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ورؤساء الأحياء وقوات حرس الحدود بكافة الشواطئ والكورنيش، لمنع أي تجمعات في شم النسيم.وشدد على تكليف دوريات المرور وسيارات النجدة، بالتواجد بطول الكورنيش ومنع سير السيارات الملاكي والأجرة وسط المدينة وعلى الكورنيش، مشيرا إلى ضبط المخالفين وتقديم ضدهم محاضر.كانت محافظة الإسكندرية، رفعت درجة الاستعداد القصوى، وتم إغلاق كافة الطرق المؤدية للكورنيش بجميع أنحاء المحافظة.