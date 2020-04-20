إغلاق تام للحدائق والمتنزهات والشواطئ في البحيرة (صور)

شهد جميع الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات ومناطق الكورنيش والشواطئ بنطاق محافظة البحيرة، خلوها من المارة والمواطنين والتزمت معظم المحال بقرار الغلق.كما شهدت مجمعات المواقف بنطاق المحافظة، غلقا تاما ومنع سير مركبات النقل العام، وجار تنفيذ حملات تعقيم وتطهير بها استعدادا لاستئناف العمل بها بداية من صباح غد الثلاثاء.وأشار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إلى التزام جميع المراكز والمدن بتنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بغلق جميع المتنزهات والحدائق العامة ومنع التجمعات نهائيا بالشوارع والكورنيش والشواطئ وإيقاف جميع وسائل النقل العام وكل أتوبيسات الرحلات والمعديات النهرية في شم النسيم للحد من الكثافات.كما يهيب المحافظ بجميع المواطنين الاستمرار بالالتزام بالمنازل وتطبيق كافة القرارات الاستباقية الاحترازية التي اتخذتها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المواطن.