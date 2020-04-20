صراف آلي متنقل بكفر جعفر بالغربية

أعلن بنك مصر أنه سيتم الدفع بسيارة محمل عليها 2 ماكينة سحب آلي ATM متحركة لأهل قرية كفر جعفر، بدءًا من يوم الخميس المقبل 23-4 لصرف المرتبات الخاصة بهم.في إطار جهود الدولة لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد بين المواطنين، ونظرًا للظروف التي تمر بها قرية كفر جعفر التابعة لمركز ومدينة بسيون محافظة الغربية.تأتي هذه المبادرة تحت رعاية محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعاكف المغربي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وإيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجرئة المصرفية.يذكر أن محافظ الغربية قرر حظر قرية كفر جعفر التابعة لمركز بسيون بسبب ظهور عدد من حالات كورنا.