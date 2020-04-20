شوارع أسوان تخلو من المحتفلين بشم النسيم (صور)

اختلفت الأجواء والطقوس الاحتفالية بأعياد الربيع وشم النسيم، في محافظة أسوان، اليوم الإثنين، مقارنة بالسنوات الماضية، حيث شهدت الحدائق والمتنزهات حالة من الهدوء وخلوها من المحتفلين.جاء ذلك نظرًا لتفشي فيروس «كورونا» المستجد، وتوجيهات الدولة المصرية بغلق الحدائق والمتنزهات لمنع الاحتفالات، للحد من انتشار العدوى بين المواطنين خلال التجمعات وللحفاظ على صحتهم.وقرر محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، تعليق كافة الرحلات النيلية بالتنسيق مع مدير أمن أسوان سواء كانت شراعية أو بالموتور في مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر، بجانب تشديد الرقابة على غلق المتنزهات والحدائق العامة بجميع المراكز والمدن، وخاصة حديقتي النباتات وفريال بمدينة أسوان، وكورنيش كوم أمبو، وحديقة الأندلس بإدفو.