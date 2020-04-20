تشريح جثة طفل قتله والده تعذيبًا فى البساتين

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية بتشريح جثة طفل قتله والده تعذيبًا في منطفة البساتين، وإعداد تقرير وافِ حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وتسليم الجثة لذويها، وذلب تحريات المباحث حول الواقعة.وقررت النيابة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، عقب توجيه تهمة القتل العمد.وجاء في مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنه طفل عمره ٨ أعوام يرتدي ملابسه وتبين أنها بها قطع نتيجة التعدي عليه بالضرب بحزام، مما تسبب في جروح قطعية مختلفة في الجسم، وجروح في الرأس وكدمات، تم التحقظ على الجثة ونقلها لمشرحة زينهم.واستمعت النيابة إلى أقوال والدة المجني عليه التي اتهمت زوجها بارتكاب الواقعة بدعوى تأديبه مشيرة الى اعتياده التعدي عليه.وأنكر المتهم أمام النيابة ارتكابه الواقعة مؤكدا أنه لم يقصد قتله وأنه صفعه على وجه بسبب كثرة لعبه وضوضائه وتكسيره محتويات المنزل موضحًا أن الطفل شقي وهو بمجرد صفعه في وجهه سقط مغشيا عليه فقام بنقله إلى المستشفى وعلم بوفاته.وأكد أنه عندما وجده لا يتكلم ولا يخرج منه نفس حمله بيده ونقله للمستشفى ولم يهرب عندما وجه له الاتهام.تلقى قسم شرطة البساتين إخطارا من أحد المستشفيات بوصول طفل عمره 8 سنوات جثة هامدة.وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وجود أثر لاعتداء بالضرب على وجه المجنى عليه.وبعمل التحريات دلت علي أن والد الطفل وراء ارتكاب الحادث بسبب لهو المجنى عليه وتسببه في إزعاجه وتم ضبطه.وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.