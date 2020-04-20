«قرية الخفافيش» تثير ذعر أهالي القليوبية.. و«الطب البيطري» يتدخل

"زملائي في العمل قالوا لي: أنت من ووهان مصر". هكذا بدأ إسلام صبحي القاطن في الحزانية التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية قرية حديثه لـ"الدستور" عن معاناته ومعاناة أهل القرية من ظهور الخفافيش بكثافة في منطقتهم منطلقين من أحد المنازل المهجورة."قرية الخفافيش" يشرح إسلام صبحي لـ "الدستور" ما تسبب في تلك السمعة الأيام الماضية، حيث فوجئ السكان بظهور عدد من الخفافيش داخل أحد المنازل المهجورة منذ سنين ولم يسكنه أو يدخله أحد، وحينما فتحه أحد الورثة انتقلت هذه الخفافيش إلى منزل آخر مهجور ملاصق له بعدد مهول، مكملًا أن بمجرد ظهورها في سماء القرية انتقل الرعب والقلق ممزوجًا بالذعر حتى أن بعد السيدات صرخن للاستغاثة.وأضاف إسلام: "الخوف كان لظهور هذا الكائن الذي لم نعتد رؤيته هنا، وإن كانت موجودًا فهو نادر ويسكن البراري".محررة "الدستور" تواصلت مع العمدة الذي قام بالاتصال فورًا بالأجهزة المعنية ومجلس مدينة شبين القناطر، لينقذ السكان من الخفافيش المعروفة بنقلها لفيروس كورونا، خاصة أن هناك قرى مجاورة ظهرت فيها إصابات بالفيروس.من جانبه يقول أحمد الجندي صاحب الخمس وعشرين عام، الذي يسكن نفس الشارع: العقار المكون من ثلاث طوابق كان معلوم عنه أنه مهجور تسكنه الثعابين والقوارض، حتى أنه مشهور بوجود الجان به لذا لا يقترب منه أحد، لكن بعد خروج هذه الأعداد الكبيرة من الخفافيش، الناس خايفة تخرج من بيوتها وتتجول فى الشوارع بسبب الخفافيش، بسبب سمعة هذا الكائن الشهير بنقل مرض كورونا في مقاطعة "ووهان" الصينية منبع الوباء في العالم.الهيئة العامة للخدمات البيطرية في مصر انتقلت فورًا للتعامل مع الخفافيش والتخلص منها لقرية الحزانية وبعد قتل عدد كبير منها تم سحب عينات من الخفافيش وذلك لفحصها في المعامل المعتمدة للكشف عن الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان.ولكن لليوم الثالث مازالت الخفافيش تستمر في الظهور وتهاجم القرية، ويفسر الدكتور مصطفى متوكل أستاذ الفيروسات بكلية طب بيطري -بجامعة المنوفية أن اتباع الطب البيطري لطرق المعتمدة والتقليدية للتخلص منها، مثل الدخان و"الشطة" المطحونة للتخلص من الخفافيش، ولكنها لم تتخلص منها بنسبة 100%، لم يكن الأمثل، خاصة أنه كائن يُصنف بكونه ناقل للعديد من الأمراض المعدية، موضحًا أن الخفافيش تكون حاملة للفيروس ولها القدرة على التعايش معه دون أن يشكل خطرًا عليها، وتنقله إلى الحيوان باختلاف نوعه عن طريق عضه أو امتصاص دمائه، الأمر الذي يؤدي إلى إصابة الحيوان ومن ثم انتقاله للإنسان بعد تعامله مع الحيوان.وأكدت أمل العسيلي وكيلة مديرية الطب البيطري بالقليوبية قد صرحت أنها توجهت للمنزل رفقة اللجنة المشرفة على مكافحة الخفافيش في القرية المشكلة من هيئة مكافحة الطيور الضارة بوزارة الزراعة والطب البيطري بالقليوبية، لإنهاء تلك البؤرة ومعرفة نوعها ومدى خطورتها.وأكدت "العسيلي" أنه سيجري القضاء على بقية الخفافيش، بالتنسيق مع معهد بحوث وقاية النبات، مشيرة إلى أنه يجرى تطهير كل الأماكن المعنية وغير المعنية في القرى والمدن والشوارع.وأوضحت، أن مسئول معهد بحوث وقاية النباتات سيعرف نوع الخفافيش، وسيتم التعامل معها بشكل سليم.وأضافت، أنه جرى التعامل مع 60% من خفافيش قرية الحزانية بمدينة شبين القناطر، مشيرة إلى أن الخفافيش ظهرت بمنزل مهجور وهو ملكية خاصة، مضيفة أن العدد في المنزل ليس كبيرًا وهى ضمن الحيوانات الضارة بالزراعة، وأن التخوفات منها سببه ما يثار بعلاقتها ومرض كورونا المستجد.