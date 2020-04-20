الصحة تحذر من تناول الأسماك المملحة: تضعف الجهاز المناعى

حذرت وزارة الصحة والسكان من تناول الأسماك المملحة والمدخنة، لافتة إلى أنها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح، قد تصل إلى 17% من وزن هذه الأسماك، والتي قد تسبب أضرارًا شديدة، خاصةً للذين يعانون من الأمراض المزمنة وأمراض الكلى، والحوامل، والأطفال.كما حذرت الوزارة من تناول "سمك الفسيخ"؛ لأنه يمثل خطورة على صحة المواطنين، نظرًا لطريقة تحضيره التي تساعد على نمو نوع من البكتيريا يفرز سمومًا قاتلة قد تسبب أضرارًا شديدة لمن يتناولها، موضحة أن الكثيرين يعانون من التسمم الغذائي بعد تناول وجبة سمك الفسيخ، كما أنه يضعف الجهاز المناعي للإنسان.وأشارت إلى أن طريقة تحضير الأسماك المملحة تعتمد فى الأساس على توفير بيئة لا هوائية؛ لكى تتخمر الأسماك فتصبح فسيخًا وهى بيئة مناسبة لنمو البكتيريا وإفراز سموها المسببة لشلل التسمم الممبار.