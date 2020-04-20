التعليم تعلن موعد الامتحان التجريبي في التاريخ والكيمياء لأولى ثانوي

يستكمل غدا 589 ألف طالب وطالبة، في الصف الأول الثانوي على مستوى جميع محافظات الجمهورية، أداء اختباراتهم الإلكترونية التجريبية في بداية الأسبوع الثالث والأخير لامتحاناتهم التي انطلقت في الخامس من الشهر الجاري.وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يؤدون غدا الثلاثاء مادة التاريخ، ومادة الكيمياء يوم الأربعاء، على أن تجري الاختبارات لكل الطلاب من الساعة ١٠ صباحًا وحتي الواحد ظهرًا.يذكر أن طلاب الأول الثانوي يؤدون امتحاناتهم الإلكترونية التجريبية من منازلهم، بواسطة أجهزة التابلت والحاسب الآلي والمحمول.