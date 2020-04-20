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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: ارتفاع وفيات كورونا لـ9 والإصابات 1995

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:57 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، اليوم الاثنين، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد إلى 9 حالات.

وأضاف، في المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الصحة، أنه تم تسجل 80 حالة إصابة جديدة بالفيروس في البلاد، ما يرفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 1995 حالة، موضحا أن 72 حالة من الإصابات الجديدة هي لمخالطين، وثماني حالات تحت التقصي الوبائي.

وذكر السند أن مجموع الحالات التي تعافت بلغ 367 حالة من الحالات التي كانت قد أصيبت بالمرض، بعدما أعلن وزير الصحة الشيخ باسل الصباح في وقت سابق صباح اليوم شفاء 62 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وعن مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة، أفاد السند بأنه بلغ 39 حالة بواقع 26 حرجة و13 مستقرة.

ووصل مجموع الحالات المصابة بفيروس كورونا التي ما زالت تتلقى الرعاية الطبية إلى 1619 حالة.

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