عنارة: حركة النقل البحري ستصبح أكثر نشاطا عقب انحصار كورونا

أشاد محمد عنارة رئيس شركة بيع المصنوعات المصرية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بقيام شركات قطاع الأعمال العام متمثلة في إدارة التسويق بالدور الذي تقوم به لمواجهة تراجع الصادرات نتيجة تفشي فيروس كورونا.وأضاف "عنارة" في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه يجب العمل على توطين المنتجات المصرية في السوق الإفريقية كأحد الأسواق الواعدة في الفترة الحالية، مؤكدا أن حركة النقل البحري ستصبح أكثر نشاطا عقب انحصار فيروس كورونا.وأشار رئيس الشركة إلى ضرورة وجود منصة تسويقية إلكترونية على النطاق الدولي، للتوسع في تسويق المنتجات بشكل أكبر انتشارا، ولعودة التصدير إلى دول أوروبا ومختلف الأسواق العالمية.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.