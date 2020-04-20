إزالة 20 حالة تعد على أراضى زراعية وأملاك دولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "إدكو- المحمودية-شبراخيت- الدلنجات- حوش عيسى- دمنهور" عن إزالة 20 حالة تعد على مساحة 52743 م2 عبارة عن: إزالة 3 حالات تعدي بإدكو بمساحة 50440 م2، عبارة عن تعد على أرض أملاك دولة مخصصة للحرفيين مقسمة لأحواض محاطة بجسور ترابية لعمل مزارع سمكية وأسوار من الحجارة البيضاء تعد على حرم الري، وإزالة 7 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 1190 متر مربع بنطاق قرى الأبعادية ودسونس أم دينار وإفلاقة بدمنهور عبارة عن حجرة ومبني بالطوب الأبيض وأسوار وعشش لمباني مخالفة وإيقاف أعمال مخالفة لدور أول علوي، وإزالة عدد 5 حالات تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بمساحة 468 مترا مربعا بنطاق قري سيدي عقبة وديروط عن مبانى بالطوب الأبيض وشدة خشبية لدور ثالث علوى داخل الحيز العمراني.كما تمت إزالة عدد 2 حالة تعد بالمهد على الأراضي الزراعية بقرية مؤسسة البستان بالدلنجات بمساحة 320 مترا مربعا عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية إزالة 2 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة 220 مترا بحوش عيسى، عبارة عن أسوار ومبني بالطوب الأبيض، وإزالة 105 أمتار عبارة عن منزل بالطوب الأبيض والسقف خرسانه ملك الري تمهيدًا لبدء العمل بكوبري شبراخيت الثاني.