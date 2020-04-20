إحالة 3 قتلوا سائق توك توك بسوهاج للجنايات

قررت النيابة العامة بمحافظة سوهاج، إحالة 3 متهمين لمحكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد لسائق توك توك بمركز طما.كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد كشفت غموض العثور على "ض.ع "، "16 سنة"، سائق توك توك ويقيم بناحية الشوكا دائرة مركز طما بناحية مشطا جثة هامدة داخل إحدى الترع، وما قرره والده بأنه خرج للعمل بـ"التوك توك" قيادته عقب صلاة الجمعة وعدم عودته للمنزل وتبين اختفاء التوك توك.وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، والتي أسفرت إلى التوصل إلى شاهد رؤية وتدعى "ع. ن"، "22 سنة"، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، وبمناقشتها قررت قيام شقيقها "هـ. ن"، 20 سنة، عامل، مسجل خطر سرقات، و"ح. ب "،"32 سنة"، عامل ويقيم بدائرة مركز طما "مسجل شقي خطر، و"ص. م "، "17 سنة"، عامل ويقيم بذات الناحية بمحاولة التعدي على المجني عليه جنسيا داخل منزل الأول وعند رفضه قاموا بالتعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة، وقاموا بالتخلص من الجثة بوضعها داخل جوال وإلقائها بترعة ساحل مشطا دائرة المركز.عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم إعداد عدة أكمنة أسفرت أحداها عن ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وبقيام الثالث باستدراج المجنى عليه لمنزل الأول، وذلك لرغبة الأول والثانى بالتعدي عليه جنسيا وعند رفضه، ذلك قاموا بالتعدى عليه بالضرب على رأسه باستخدام قطعة خشبية حتى فارق الحياة والتخلص من الجثة بوضعها داخل جوال "بلاستك" أبيض، وإلقائها مكان العثور عليها كما أضاف المتهم الثانى بقيامه بالتخلص من التوك توك الخاص بالمجنى عليه بتقطيعه إلى أجزاء وبيعه قطع غيار مستعملة.