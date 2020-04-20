مياه المنيا: استقبلنا 3600 شكوى خلال الربع الأول من العام

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصحي بالمنيا، إنه في إطار المتابعة المستمرة للشركة لكافة شكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها فإن إدارة الخط الساخن بالشركة، والتي تعمل طوال الـ24 ساعة بنظام الورديات استقبلت خلال الربع الأول من عام 2020 الجاري عدد 3600 شكوى وتم حلها.وأضاف الشهاوي أن الشكاوى شملت 2600 شكوى مياه سواء انقطاع أو تسريب أو ضعف أو كسر وبالنسبة لشكاوى المشروعات 4 شكاوى وعدد87 شكوى محاسبية 69 شكوى جوده مياه و840 شكوى صرف صحي.وأكد الشهاوي أن الشركة بناء على تكليفات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة وفرت العديد من الإمكانيات للتواصل مع المواطنين منها الموبايل 01271196196 والواتس آب 01271269587، بالإضافة إلى الرقم الأرضي 125 والصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.