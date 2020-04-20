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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«بيوت مصر» تطالب بمناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:41 ص
مروة منصور
مروة منصور
محمد الشريف
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قالت مروة منصور، المتحدث الإعلامى لـ"بيوت مصر" إن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد تسهم بشكل فعال في تقليل انتشار هذا الوباء، ولكن هذه الإجراءات أثرت بالسلب على الكثير من المتضررين من قانون الأحوال الشخصية دون اتخاذ إجراءات بديلة تسهم في التقليل من الضرر الواقع عليهم.

وأشارت "منصور"- في بيان لها اليوم- إلى أن الطرف غير الحاضن في قانون الأحوال الشخصية يعاني بسبب حرمانه من رعاية أطفاله لعدم وجود مواد تنص على الاستضافة والرعاية المشتركة، فلا يستطيع الطرف غير الحاضن التواصل مع أبنائه إلا من خلال الرؤية التي تكون 3 ساعات كل أسبوع في أحد مراكز الشباب.

وأكدت أن السبيل الوحيد لتواصل الطرف غير الحاضن مع أبنائه أصبح معلقًا بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا، مثل إغلاق النوادي الرياضية ومراكز الشباب، وهى الأماكن التى كانت تحدث بها عملية الرؤية، وهو ما يسبب ضررًا بالغًا للأطفال وللطرف غير الحاضن.

وأضافت: "أننا لطالما نادينا بتغيير قوانين الأحوال الشخصية وإقرار قانون جديد ينص على الاستضافة والرعاية المشتركة، ولكن هذه المطالب لطالما لاقت التأجيل من مجلس النواب ومن الحكومة غير عابئين بمعاناة المواطنين والمتضررين من القانون الحالى متناسين تشديدات الرئيس السيسي بأهمية بناء الإنسان وتنشئته بصورة سليمة، وهو الأمر الذي يفسر انتقاده أكثر من مرة لمجلس النواب وأدائه على مدار أدوار الانعقاد الماضية".

وشددت مروة منصور، على ضرورة مناقشة مجلس النواب مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة من النواب وعدم انتظار قانون الحكومة أكثر من ذلك، فقد اتخذت الحكومة الإجراءات اللازمة وعلى مجلس النواب القيام بدوره في الأزمة الحالية ووضع حلول للمشكلات التى تواجه المواطنين وتحتاج إلى تدخل تشريعي.

جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات على قانون الأحوال الشخصية، منها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبوالسعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبوطالب على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.

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