باحث: ‫السجون التركية تعج بالصحفيين والإعلاميين ‬(فيديو)

‫قال محمد ربيع الديهي، باحث في الشأن التركي، إن السجون التركية تعج بالصحفيين والإعلاميين، مضيفا أن ما قامت به السياسة الأردوغانية من قمع الصحفيين وإغلاق العديد من المواقع العربية وبعض المواقع والصحف الإنجليزية، ليست المرة الأولى من نوعها وإنما دائمًا ما يفعل ذلك أردوغان لتكميم الأفواه.‬‫وأضاف الديهي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية"إكسترانيوز"، أن أكثر من 10 آلاف صحفي فقدوا أعمالهم نتيجة لغلق المؤسسات التي كانوا يعملون فيها، موضحًا أن كل التقارير الدولية باتت تصنف تركيا على أنها أكبر سجن للحريات على كل الأصعدة والمجالات.‬