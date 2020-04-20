إنترفاكس: «لوك أويل» الروسية تعلن خفض إنتاج النفط 290 ألف برميل يوميًا

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وحيد علي كبيروف، الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل، ثاني أكبر منتج روسي للنفط، أن الشركة ستقلص إنتاجها 40 ألف طن يوميا (290 ألف برميل يوميا) في إطار اتفاق عالمي، مؤكدا إن لوك أويل تتوقع أن يبلغ سعر النفط 30 دولارا للبرميل بنهاية السنة.وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع إلى 20852 اليوم الاثنين من 20453 أمس.كانت مجموعة أوبك+ اتفقت على تقليص الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو نظرا لانخفاض الطلب من جراء انتشار فيروس كورونا، وتعتزم دول المجموعة تقليص مستوى التخفيضات بعد ذلك.