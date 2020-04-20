طوارئ بالزراعة لمواجهة التعديات على الأراضي في شم النسيم

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي ومديريات الزراعة بالمحافظات تكثيف حملاتها والمرور على الأراضي الزراعية، خلال إجازة شم النسيم لمواجهة استغلال أعياد الربيع وقيامهم بالتعدي على الأراضي بالبناء والتبويروقال المهندس حسن جودة رئيس الادارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، إنه تم تكليف جميع مديريات الزراعة في المحافظات بالمرور والمتابعة للتعديات على الأراضي الزراعية والإبلاغ الفوري للشرطة ورفع حالة الطوارئ في من خلال غرفة عمليات حماية بالوزارة وحماية الأراضي بالمحافظات والتواصل خلال 24 ساعة لمراقبة التعديات.وأضاف في تصريحات" للدستور " أن هناك لجانا مرورية بالمحافظات بالقرى والمراكز للمرور على الأراضي الزراعية وتحرير محاضر للمخالفين وإبلاغ الشرطة للإزالة الفورية وذلك عن طريق اللجان المشكلة من وزارة الزراعة وعضو من التنمية المحلية وتحرير محاضر لكل الأراضي الزراعية سواء أملاكا خاصة أو أملاك الدولة أو أملاك الأوقاف أو الإصلاح الزراعي أو أملاك الري.