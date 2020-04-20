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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غرفة عمليات بالغردقة لمتابعة تنفيذ قرارات غلق الشواطئ

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:38 ص
اللواء عاطف وجدي
اللواء عاطف وجدي
كتب- علي عواد
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قال اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمجلس المدينة لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بيوم شم النسيم، وذلك فى إطار توجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بتنفيذ قرار غلق الشواطئ العامة والخاصة بالقرى والفنادق بنطاق المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف رئيس مدينة الغردقة في بيان له، اليوم الاثنين، أنه أصدر تعليماته بالمرور على جميع الشواطئ والمتنزهات على مدار اليوم للتأكد من غلقها، وأمر برفع درجة الاستعداد القصوى لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ.

وتابع رئيس المدينة، أن تم تشكيل غرفة عمليات أيضا على مدار اليوم بحي شمال، وحي جنوب، بالتنسيق مع إدارة المتابعة بمجلس المدينة للوقوف على رقابة كافة الشواطئ بالمدينة والاستعداد لاى طارئ، ومراقبة أى تجمعات او تحركات جماعية للمواطنين.

وأهاب رئيس مدينة الغردقة بالمواطنين عدم النزول وترك منازلهم وعدم التواجد فى أى تجمعات، حفاظا على صحتهم، مناشدا الأهالى بالوقوف مع أجهزة الدولة، لحين انتهاء الأزمة.

وكان اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، قد أكد أنه لا يوجد أى مظاهر للاحتفالات بشم النسيم بالمحافظة وهناك تطبيق كامل للإجراءات التى وضعتها الحكومة، مشيرا إلى أن هناك قدرا كبيرا من الوعي للمواطنين بالمحافظة فى تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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