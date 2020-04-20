الكنيسة تحيي تذكار عيد الملاك ميخائيل اليوم

"السلام لك يا ميخائيل صانع كل عجائب.. في الشعوب المسيحيين مانع كل مصائب"، بهذه الكلمات وغيرها يمجد الأقباط ويرتلون فى عيد تذكار عيد الملاك ميخائيل اليوم.وبالتزامن مع احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم بالتذكار الشهرى للملاك ميخائيل، وترصد "الدستور"، بعض المعلومات عنه، ولماذا تحتفل به الكنيسة على مدار كل شهر؟تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعيادًا تذكارية للملاك ميخائيل في اليوم الثاني عشر من كل شهر من شهور السنة القبطية، ولكن هناك تذكاران مهمان يكون الاحتفال فيهما أكبر من باقي شهور السنة، فالعيد الأول يقع في 21 نوفمبر، والثاني يقع 19 يونيو.أما ترتيب العيد الأول الذي يقع في 21 نوفمبر، سببه أن البابا البطريرك إسكندر "ترتيبه الـ19 في عداد البطاركة"، وقد سيم عام 295، وأقام في الكرسي الإسكندرى 23 عام تقريبًا، وجد أن أهل الإسكندرية كانوا يقيمون عيدًا لإلههم "زحل".وفي 21 نوفمبر من كل عام، يذبحون الذبائح ويوزعون لحومها على الفقراء، فأراد أن يحول نظرهم عن عبادة الأوثان وإكرامها، فلما حان العيد جمع أهل الإسكندرية، ووعظهم بتعاليم الكتاب المقدس، وعرض عليهم الاحتفال بعيد رئيس الملائكة ميخائيل، ثم بني مكان "هيكل زحل" كنيسة باسم رئيس الملائكة ميخائيل.وظلت هذه الكنيسة مدة من الزمن يزورها كثيرون من أقصي البلاد للصلاة ومشاهدة عجائب ومعجزات شفاء المرضى، التي كانت تتم فيها بقوة الله، وبشفاعة ميخائيل رئيس الملائكة النورانيين.أما العيد الثاني، ميعاده 19 يونيو، ويقع دائمًا في بدء الفيضان، وكان أصله عيدًا من أهم أعياد قدماء المصريين، فقد كان يقام للإله ستيرون، إله النيل، وكان في زعمهم أنه في زمن فمه قطرات ماء تتبخر وتصعد إلى السماء فتتحول إلى سحب كثيفة تنهمر سيولًا من أعالي الجبال، فيفيض النهر بالمياه التي تروي البلاد، فيعم الخصب والنماء، ويفرح المصريون ويبتهجون ويتبادلون الهدايا والفطير.ولما دخلت المسيحية مصر، بكرازة القديس مرقس الرسول، وتحول الناس من عبادة الأصنام إلى عبادة الإله الحي، تحول هذا العيد إلى تذكار للملاك ميخائيل، بصفته رئيس الملائكة الواقف أمام العرش الإلهي يقدم صلوات المؤمنين ويطلب عنهم ارتفاع مياه النيل ليعم الخبر بالوادي.