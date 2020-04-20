رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 أبريل 2020 الموافق 27 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

لميس الحديدي تحتفي بأوبريت «أنت أقوى» ببرنامجها «القاهرة الآن»

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:33 ص
أوبريت أنت أقوى
أوبريت أنت أقوى
محمد مجدي
طباعة
خصصت الإعلامية لميس الحديدي، جزء من برنامجها "القاهرة الآن" والذي يذاع على قناة العربية الحدث، للاحتفاء بأوبريت "أنت أقوى" لدعم الجيش الأبيض ومساندته، وفي مداخلة تليفونية تحدث الدكتور وليد مصطفى والمهندس تامر وجيه أصحاب فكرة الأوبريت عن المراحل التجهيزية له.

وقال الدكتور وليد مصطفى، إن الفكرة جاءت له من وحي العزل الاجتماعي الذي يمارسه شأنه شأن كل المصريين ومعظم الناس حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وبسبب حالة اليأس والحزن المسيطرة على الجميع رأى أنه من الضروري أنه يكون للإعلام والفن دور أكبر من دوره الترفيهي، ألا وهو نشر الأمل في العالم، خصوصا أن الأمر جلل ولم تمر به الإنسانية من قبل.

وتابع في مداخلته مع لميس الحديدي، أنه بسبب العلاقة الوطيدة التي تربطه بعائلة العدل لم يتردد في مهاتفة مدحت العدل والذي يعتبره "كبير الكلمة" في وقت متأخر من الليل، وفوجئ به يعاوده الاتصال بعد ساعة قائلا: "الله يسامحك مش عارف أنام وبدأت في كتابة الأوبريت".

وأضاف: "الحدث شال الحدود بين البشر والدول، فاستطعنا تجميع المطربين العرب تحت سفح الأهرامات كل من بيته في رسالة موحدة، فقمت بالاتصال بالصديقة العزيزة اللي بتجمعني بيها صداقة أكثر 15 سنة سميرة سعيد واللي سارعت بالمشاركة بعد ما عرفت الجانب الإنساني والخيري من وراء تقديم الأوبريت".

واتفق معه المهندس تامر وجيه، موضحا أنه من واجبهم الاجتماعي تنفيذ أوبريت يخاطبوا فيه الإنسانية والتأكيد على رسالة أن الإنسان أقوى من أي شئ.


موضوعات متعلقة

كورونا حول العالم.. 2.4 مليون إصابة و625 ألف حالة تعاف

تفاصيل توفير نظام للتقييم الإلكترونى لإنجاز الترقى عبر الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020

أول رد من أهلي جدة على خسارة «الأهلي» قضية السعيد في «فيفا»

متحدث الوزراء: لا مفر من استمرار الحظر فى رمضان

الصور

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

الأكثر قراءة

القوى العاملة تنفى فتح التسجيل لمرحلة ثانية للعمالة غير المنتظمة

رسالة من دار الإفتاء لمن تأجل زواجهم بسبب «كورونا»

متحدث الوزراء: لا مفر من استمرار الحظر فى رمضان

مستشار الرئيس: منحنى إصابات كورونا فى حدود المتوقع.. ونستخدم واحدا من أفضل برتوكولات العلاج فى العالم

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

«روّاد حتى في النميمة».. تعرّف على صحافة «يُحكى أن» المصرية

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

«الغد» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

صبحي: ندرس إنشاء صندوق لدعم الرياضيين والعاملين

تردد قناة توم وجيري الجديد 2020 عبر الأقمار الصناعية

نجوم كرة القدم الأفارقة في أوروبا يرفضون تجربة علاج كورونا في القارة

أستراليا تجبر «جوجل وفيسبوك» على الدفع للصحف مقابل نشر محتواها

مقالات الرأي
د. منى حلمى
ذكرياتى مع يوسف إدريس من إلهام فيلم «لا وقت للحب»
مؤمن المحمدي
نقطة فى بحر
ماجد حبته
الهروب من مواجهة كورونا!
د. محمد أحمد داود
تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا
المزيد

الثقافة

«كايرو شو» تطلق مسابقة للمواهب «أون لاين» طوال شهر رمضان

لوحة «صحبة» للفنان أحمد ندا ضمن فعاليات «متحف فى بيتك»

صدور رواية «بلدة ترمس» للكاتب حجاج أدول

نسخة صوتية من رواية «الديوان الإسبرطى» الفائزة بالبوكر العربية