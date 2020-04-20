لميس الحديدي تحتفي بأوبريت «أنت أقوى» ببرنامجها «القاهرة الآن»

خصصت الإعلامية لميس الحديدي، جزء من برنامجها "القاهرة الآن" والذي يذاع على قناة العربية الحدث، للاحتفاء بأوبريت "أنت أقوى" لدعم الجيش الأبيض ومساندته، وفي مداخلة تليفونية تحدث الدكتور وليد مصطفى والمهندس تامر وجيه أصحاب فكرة الأوبريت عن المراحل التجهيزية له.وقال الدكتور وليد مصطفى، إن الفكرة جاءت له من وحي العزل الاجتماعي الذي يمارسه شأنه شأن كل المصريين ومعظم الناس حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وبسبب حالة اليأس والحزن المسيطرة على الجميع رأى أنه من الضروري أنه يكون للإعلام والفن دور أكبر من دوره الترفيهي، ألا وهو نشر الأمل في العالم، خصوصا أن الأمر جلل ولم تمر به الإنسانية من قبل.وتابع في مداخلته مع لميس الحديدي، أنه بسبب العلاقة الوطيدة التي تربطه بعائلة العدل لم يتردد في مهاتفة مدحت العدل والذي يعتبره "كبير الكلمة" في وقت متأخر من الليل، وفوجئ به يعاوده الاتصال بعد ساعة قائلا: "الله يسامحك مش عارف أنام وبدأت في كتابة الأوبريت".وأضاف: "الحدث شال الحدود بين البشر والدول، فاستطعنا تجميع المطربين العرب تحت سفح الأهرامات كل من بيته في رسالة موحدة، فقمت بالاتصال بالصديقة العزيزة اللي بتجمعني بيها صداقة أكثر 15 سنة سميرة سعيد واللي سارعت بالمشاركة بعد ما عرفت الجانب الإنساني والخيري من وراء تقديم الأوبريت".واتفق معه المهندس تامر وجيه، موضحا أنه من واجبهم الاجتماعي تنفيذ أوبريت يخاطبوا فيه الإنسانية والتأكيد على رسالة أن الإنسان أقوى من أي شئ.