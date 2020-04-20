رفع المخلفات من منطقة الزلزال بمطروح (صور)

شن مجلس ومدينة مرسى مطروح حملة نظافة وتطهير منطقة الزلزال بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال جولته التفقدية بالمنطقة للحفاظ على الشكل الحضارى والصحة العامة.وأوضح اللواء وليد المعداوى رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح -في بيان اليوم- أنه تم الدفع بمعدات ولوادر وأفراد لرفع المخلفات وتراكمات القمامة بالأرض الفضاء مع تسويتها، كما تم مراجعة إنارة الأعمدة بالمنطقة.وناشد محافظ مطروح المواطنين بضرورة الحفاظ على نظافة المنطقة وعدم إلقاء القمامة في الشوارع، بالإضافة إلى الالتزام بوضعها بالصناديق المخصصة لها.