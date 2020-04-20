ولاية بافاريا الألمانية تطبيق الارتداء الإجباري للكمامات

أعلن ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، اليوم الاثنين، تطبيق الارتداء الإجباري للكمامات في المحلات ووسائل المواصلات العامة.وقال زودر، رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي، في بيان للحكومة في برلمان بافاريا إنه من المنتظر فرض ارتداء غطاء حماية للفم والأنف، أو ارتداء (وشاح) اعتبارا من الأسبوع المقبل.ومن المقرر أن تفتح ولايات أخرى المدارس في وقت لاحق هذا الأسبوع، مع انتظار البعض حتى أوائل مايو.