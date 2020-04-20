إلهام شاهين بشعر أبيض وأمينة خليل بالحجاب في «حظر تجول»

وضع المخرج أمير رمسيس اللمسات الأخيرة على فيلمه الجديد "حظر تجول"، وأصبح العمل جاهزًا للعرض خلال الفترة المقبلة، بعد أن انتهت أعمال تصوير المشاهد في أول فبراير الماضي.وتدور قصة الفيلم حول شخصية "فاتن" بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، والتي تجسدها الفنانة إلهام شاهين، والتي ظهرت بالشعر الأبيض، بعد قرار حظر التجوال بمصر، لتعيش هذه الليلة عند "ليلى" والتي ظهرت مرتدية الحجاب تجسدها الفنانة أمينة خليل، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.ويشارك في بطولة الفيلم أحمد مجدي ومحمود الليثي، وهو من تصوير عمر أبو دومة، والمدير الفني عاصم علي، وتصميم أزياء ناهد نصر الله، والمونتاج هبة عثمان، والموسيقى التصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.